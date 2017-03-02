Зэк из Ивделя воткнул себе иглу в область сердца
Чтобы облегчить жизнь.
Чтобы облегчить жизнь.
В ИК-63, расположенной в Ивделе, заключенный воткнул себе иглу между ребер в область сердца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница Межрегионального центра прав человека Лариса Захарова.
По словам Захаровой, зэк решился на членовредительство, чтобы выбраться из «пыточной» колонии. Сейчас он находится в ИК-2, где проходит медобследование и готовится к операции.
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«Она вводит в заблуждение,
По словам Левченко, проведенная по данной ситуации проверка подтвердила тенденцию — преимущественно подобные случаи членовредительства носят
При этом, подчеркнул представитель ГУФСИН, на такие акции, как правило, решаются осужденные по тяжелым статьям, которым «нечего терять». В данном случае речь идет о мужчине, отправленном в колонию строгого режима до 2025 года за убийство.