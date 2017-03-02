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14:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Зэк из Ивделя воткнул себе иглу в область сердца

Чтобы облегчить жизнь.

В ИК-63, расположенной в Ивделе, заключенный воткнул себе иглу между ребер в область сердца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница Межрегионального центра прав человека Лариса Захарова.

По словам Захаровой, зэк решился на членовредительство, чтобы выбраться из «пыточной» колонии. Сейчас он находится в ИК-2, где проходит медобследование и готовится к операции.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко заявил «Уралинформбюро», что Захарова пытается ввести общественность в заблуждение.

«Она вводит в заблуждение, во-первых, по времени. Да, мы подтверждаем — осужденный воткнул себе иголку. Но это было еще в конце ноября, а тут создается впечатление, что это прямо вчера произошло. О любом подобном действии сообщается в надзорные органы. Даже если пальчик поранили, никто не будет дожидаться Захарову — сотрудники колонии сообщат в следственные органы», — пояснил собеседник агентства.

По словам Левченко, проведенная по данной ситуации проверка подтвердила тенденцию — преимущественно подобные случаи членовредительства носят демонстративно-шантажный характер, чтобы облегчить себе условия.

При этом, подчеркнул представитель ГУФСИН, на такие акции, как правило, решаются осужденные по тяжелым статьям, которым «нечего терять». В данном случае речь идет о мужчине, отправленном в колонию строгого режима до 2025 года за убийство.

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