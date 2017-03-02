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14:36 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге подростки украли из Храма-на-Крови крест с алтаря и рясу священника

В Екатеринбурге ученики 10-го класса элитной гимназии вынесли из Храма-на-Крови крест с алтаря и рясу священника. Молодые люди хотели сделать селфи.

Как сообщает Life со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, гимназисты зашли в раздевалку священнослужителей и взяли там их церковную одежду. После этого подростки спустились к алтарю и забрали крест. Молодые люди подменили его на гаечный ключ.

«Как оказалось, подростки проникают в храм не в первый раз. За пару дней до того, как их поймали с поличным, они уже проникали в помещения, закрытые для прихожан. В месте, куда люди приходят молиться, ребята устроили забавы: бегали по этажам, пускали самолётики и фотографировались», — сообщил источник.

Священнослужители уже осудили поступок гимназистов. Отмечается также, что охранники храма ещё в первый раз заметили, что в здание кто-то проникал, но тогда не стали обращаться в полицию.

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