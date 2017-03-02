В Екатеринбурге подростки украли из Храма-на-Крови крест с алтаря и рясу священника

Как сообщает Life со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, гимназисты зашли в раздевалку священнослужителей и взяли там их церковную одежду. После этого подростки спустились к алтарю и забрали крест. Молодые люди подменили его на гаечный ключ.

«Как оказалось, подростки проникают в храм не в первый раз. За пару дней до того, как их поймали с поличным, они уже проникали в помещения, закрытые для прихожан. В месте, куда люди приходят молиться, ребята устроили забавы: бегали по этажам, пускали самолётики и фотографировались», — сообщил источник.