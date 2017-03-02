В Омской области вмерзшие в лед реки лошади создали экологическую угрозу для жителей района

Резонансный инцидент произошел в одном из районов Омской области.

Жители Крутинского района бьют тревогу — с наступлением тепла им грозит инфекция, которую могут спровоцировать разлагающиеся трупы замерзших во льду реки лошадей.

Тела 15 замерзших лошадей в реке Оша местные жители обнаружили в ноябре 2016 года. Хозяин погибших животных был найден нескоро. Им оказался Борис Никулин, житель поселения Новокарасукское. Как сообщает житель района Юрий Третьяков, фермер владеет большим табуном, в котором насчитывается около 200 голов лошадей. Однако в похозяйственной книге поселка зафиксировано лишь 40 — 20 кобыл и столько же жеребцов. Так же в самом большом в округе хозяйстве Никулина есть и другой скот — быки и коровы, бараны и овцы, домашняя птица.

Однако местная администрация порой недоумевает по поводу методов ведения хозяйства фермера. Пропажи 15 лошадей он хватился только спустя неделю. К тому времени лед на реке уже прочно застыл.

Ситуация грозит экологической катастрофой для местных жителей. С наступлением тепла, трупы лошадей начнут разлагаться, а это может спровоцировать вспышку инфекции. Ее жертвами могут стать как местные жители, так и их животные. В настоящее время ситуацию держат под контролем региональные и федеральные надзорные ведомства, сообщили в официальном паблике правительства Омской области. Ведомства и местные жители требуют от руководителя Крутинского района Василия Киселева предотвратить катастрофу и решить проблему в сжатые сроки.