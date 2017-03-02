Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Савченко обратилась с просьбой к Путину, Порошенко и Меркель
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Блеск и нищета: о месте «хрущевок» в истории застройки МосквыНастало время обратиться к истории и посмотреть, как появились в столице первые «хрущевки» и почему не стоит вспоминать их дурным словом
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
12Наступление на Мосул
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области вмерзшие в лед реки лошади создали экологическую угрозу для жителей района

Животные замерзли во льду реки Оша. Из-за того, что при потеплении их трупы будут разлагаться, местные жители и животные могут пострадать от инфекции.

Резонансный инцидент произошел в одном из районов Омской области.

Жители Крутинского района бьют тревогу — с наступлением тепла им грозит инфекция, которую могут спровоцировать разлагающиеся трупы замерзших во льду реки лошадей.

Тела 15 замерзших лошадей в реке Оша местные жители обнаружили в ноябре 2016 года. Хозяин погибших животных был найден нескоро. Им оказался Борис Никулин, житель поселения Новокарасукское. Как сообщает житель района Юрий Третьяков, фермер владеет большим табуном, в котором насчитывается около 200 голов лошадей. Однако в похозяйственной книге поселка зафиксировано лишь 40 — 20 кобыл и столько же жеребцов. Так же в самом большом в округе хозяйстве Никулина есть и другой скот — быки и коровы, бараны и овцы, домашняя птица.

Однако местная администрация порой недоумевает по поводу методов ведения хозяйства фермера. Пропажи 15 лошадей он хватился только спустя неделю. К тому времени лед на реке уже прочно застыл.

Ситуация грозит экологической катастрофой для местных жителей. С наступлением тепла, трупы лошадей начнут разлагаться, а это может спровоцировать вспышку инфекции. Ее жертвами могут стать как местные жители, так и их животные. В настоящее время ситуацию держат под контролем региональные и федеральные надзорные ведомства, сообщили в официальном паблике правительства Омской области. Ведомства и местные жители требуют от руководителя Крутинского района Василия Киселева предотвратить катастрофу и решить проблему в сжатые сроки.

«Погибший скот надо срочно доставать и утилизировать», — заявил Киселев. «Это надо сделать до 1 апреля 2017 года».

Представители местной власти и руководители предприятий вызвались помочь. Однако финансировании операции ляжет на плечи безалаберного хозяина погибших лошадей. Отметим, фермер в прошлом году трижды привлекался к административной ответственности за потраву уничтожение посевов соседей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Абрамович может продать часть акций «Челси» китайцам или арабам
Песков рассказал об отдыхе Путина в сибирской тайге
В МГУ закрыли диссовет, рассматривавший диссертацию Мединского
Медведев не ждет отмены западных санкций
Кокорин объяснил езду по встречной полосе на «Бентли»
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности
Взрыв прогремел на шахте «Степная» во Львовской области
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В Петербурге выросло качество отделки новых квартир
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь