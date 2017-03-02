В Казани задержали парней, которые в масках связали двух студентов и отобрали 600 тысяч

Как сообщил порталу ProKazan.ru источник в правоохранительных органах, ими оказались двое студентов КФУ 20 и 22 лет и 20-летний студент Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

— На данный момент у подозреваемых изъято 553 тысячи рублей, также был изъят муляж автомата, — рассказал источник.

Напомним, нападение случилось в 22:55 около дома № 53. Неизвестные люди напали на студентов — 20-летнего Дениса М. из КФУ и 21-летнего Кирилла З. из КНИТУ — угрожая им предметами, похожими на автоматы, они связали им руки хомутами, после чего отобрали деньги.