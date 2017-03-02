Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Киев рассказал об общении Порошенко с Путиным
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16:25 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани задержали парней, которые в масках связали двух студентов и отобрали 600 тысяч

В Казани задержали парней, которые вечером 14 февраля в камуфляжной форме и масках связали двух студентов, после чего забрали у них 600 тысяч рублей.

Как сообщил порталу ProKazan.ru источник в правоохранительных органах, ими оказались двое студентов КФУ 20 и 22 лет и 20-летний студент Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

 — На данный момент у подозреваемых изъято 553 тысячи рублей, также был изъят муляж автомата, — рассказал источник.

Напомним, нападение случилось в 22:55 около дома № 53. Неизвестные люди напали на студентов — 20-летнего Дениса М. из КФУ и 21-летнего Кирилла З. из КНИТУ — угрожая им предметами, похожими на автоматы, они связали им руки хомутами, после чего отобрали деньги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страшная авария на трассе в Татарстане: погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
Взрыв прогремел на шахте «Степная» во Львовской области
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь