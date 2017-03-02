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14:44 (мск), источник: Newtimes.kz

Мыши съели новогодние подарки на 5 млн тенге в ЗКО

Руководителя отдела образования Акжайыкского района Мереке Зиналиева из-за этого намерены отстранить от занимаемой должности, передает портал «Мой Город».

Источник: Newtimes.kz

Руководителя отдела образования Акжайыкского района Мереке Зиналиева из-за этого намерены отстранить от занимаемой должности, передает портал «Мой Город».

Сегодня, 2 марта, прошло очередное заседание совета по этике.

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Кроме прочих вопросов, рассмотренных на совете, члены комиссии разбирали необычный случай, который произошел в Акжайыкском районе. Районным отделом образования к Новому году для детей из малоимущих семей были куплены подарки на сумму 5 млн тенге, которые в последующем съели мыши.

По словам Мереке Зиналиева, подарки были закуплены без проведения конкурса госзакупок.

«Подарки мы заготовили заранее, но их погрызли мыши. Потом мы купили другие подарки. Закупом занимались предприниматели из районного центра поселка Чапаево», — отметил руководитель райОО.

Кроме того, Мереке Зиналиев отметил, что заранее знал, что нарушает закон о госзакупках, но сделал это для того, чтобы дети получили хорошие подарки.

Между тем, за данное нарушение закона руководителя райОО уже оштрафовали, однако председатель совета по этике ЗКО Болат Искаков внес предложение уволить Мереке Зиналиева.

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