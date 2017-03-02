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15:08 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Директор «Киевавтодора» увольняется из-за обвала моста на Шулявке

После частичного обвала моста на Шулявском путепроводе руководитель коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев подал заявление об отставке.

Об этом сообщил в четверг, 2 марта, мэр Киева Виталий Кличко на заседании городского совета. «Как все знают, я принял кадровые решения. Нравится это кому-то или нет. Я инициировал увольнение заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главы Соломенского района», — сказал г-н Кличко.

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При этом он отметил, что эти руководители написали заявления на увольнение.

«Написал заявление и руководитель “Киевавтодора” Александр Густелев. Потому что это ответственность всех — и профильного заместителя, и главы района, где случилось чрезвычайное происшествие, и руководителя предприятия, в состав которого входит КП “Киевавтодормост”, на балансе которого находится путепровод», — подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что поручил проверить все МАФы, которые находятся около объектов транспортной инфраструктуры, и убрать незаконные постройки.

«Все постройки, которые находятся под мостами, под объектами транспортной инфраструктуры. в подземных переходах… должны быть демонтированы, так как они несут угрозу транспортной инфраструктуре нашего города, они несут угрозу жизни людей», — считает г-н Кличко.

Как сообщал НБН, вечером 27 февраля частично обвалился мост на Шулявском путепроводе. В данный момент движение транспорта по мосту ограничено.

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