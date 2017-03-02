Директор «Киевавтодора» увольняется из-за обвала моста на Шулявке
После частичного обвала моста на Шулявском путепроводе руководитель коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев подал заявление об отставке.
После частичного обвала моста на Шулявском путепроводе руководитель коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев подал заявление об отставке.
Об этом сообщил в четверг, 2 марта, мэр Киева Виталий Кличко на заседании городского совета. «Как все знают, я принял кадровые решения. Нравится это
При этом он отметил, что эти руководители написали заявления на увольнение.
«Написал заявление и руководитель “Киевавтодора” Александр Густелев. Потому что это ответственность всех — и профильного заместителя, и главы района, где случилось чрезвычайное происшествие, и руководителя предприятия, в состав которого входит КП “Киевавтодормост”, на балансе которого находится путепровод», — подчеркнул мэр.
Он также напомнил, что поручил проверить все МАФы, которые находятся около объектов транспортной инфраструктуры, и убрать незаконные постройки.
«Все постройки, которые находятся под мостами, под объектами транспортной инфраструктуры. в подземных переходах… должны быть демонтированы, так как они несут угрозу транспортной инфраструктуре нашего города, они несут угрозу жизни людей», — считает
Как сообщал НБН, вечером 27 февраля частично обвалился мост на Шулявском путепроводе. В данный момент движение транспорта по мосту ограничено.