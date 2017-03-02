Под дороге Красноярском столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на 4-м км обхода Красноярска, на спуске от Дрокино к Солонцам. По данным ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Столкновение попало на видео регистратора одной из машин. Судя по записи, белая иномарка резко повернула влево с крайней полосы и ударилась об отбойник. После этого машину занесло на дороге, в результате она врезалась в автомобили справа, которые от удара отбросило в кювет. Всего в ДТП попало пять автомобилей. Дорожная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что на дорогах в связи с неустойчивой погодой образовались наледь и снежный накат, на дороге необходимо соблюдать осторожность, скоростной режим и держать дистанцию.