По факту смерти подростка на Ай-Петри возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым).
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым).
ЧП произошло 26 февраля на плато
«Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в Следкоме. — В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия».
По данным следствия, 26 февраля 2017 года мужчина в нарушение действующего законодательства, управляя снегоходом, допустил перевозку двух пассажиров в необорудованном для этих целей буксируемом прицепе (санях). В районе горы Рока, расположенной на территории Ялтинского