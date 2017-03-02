По факту смерти подростка на Ай-Петри возбуждено уголовное дело

ЧП произошло 26 февраля на плато Ай-Петри — во время катания на санях, управляемых снегоходом, погиб 15-летний подросток и травмировалась 55-летняя женщина.

«Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в Следкоме. — В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия».