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14:38 (мск), источник: РИА Крым

По факту смерти подростка на Ай-Петри возбуждено уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Из-за гибели подростка при катании на санях следственный отдел по Ялте возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следкома Крыма.

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло 26 февраля на плато Ай-Петри — во время катания на санях, управляемых снегоходом, погиб 15-летний подросток и травмировалась 55-летняя женщина.

«Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в Следкоме. — В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия».

По данным следствия, 26 февраля 2017 года мужчина в нарушение действующего законодательства, управляя снегоходом, допустил перевозку двух пассажиров в необорудованном для этих целей буксируемом прицепе (санях). В районе горы Рока, расположенной на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, произошло расцепление сцепного устройства и столкновение саней с препятствием. Находившийся в санях подросток получил телесные повреждения, от которых скончался.

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