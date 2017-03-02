Калининградка печатала дипломы КГТУ, выдавая их за настоящие

По данным следствия, женщина уверяла людей, которые хотели купить диплом, что имеет связи в ректорате КГТУ. За сумму от 3 тысяч евро она обещала предоставить оригинальный диплом, хотя на самом деле печатала его в типографии. Никакого выхода на руководство учебного заведения у нее при этом не было.

Следствию известно о двух эпизодах мошеннической деятельности калининградки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ.

При этом между покупателем диплома и злоумышленницей стоял посредник. Мужчина был уверен, что передает деньги за реальный диплом. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве). Оба фигуранта преступной деятельности были задержаны.