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14:50 (мск), источник: Обозреватель

Драка в Киевсовете: появилось первое видео потасовки свободовцев и депутата от БПП

Разнять участников конфликта попытался мэр столицы Виталий Кличко.

В Киевском городском совете депутаты от всеукраинского объединения «Свобода» напали на представителя фракции Блок Петра Порошенко Алексея Харченко.

«Обозреватель» публикует видео с места происшествия.

Напомним, что конфликт начался с предложения Харченко направить в ГПУ стенограмму заседания Киевсовета из-за угроз в его адрес якобы со стороны депутата Верховной Рады Юрия Левченко.

Как сообщал «Обозреватель», 9 февраля на заседании Рады во время рассмотрения законопроекта о Конституционном суде подрались народные депутаты Иван Мельничук и Сергей Лещенко.

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