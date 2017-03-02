Драка в Киевсовете: появилось первое видео потасовки свободовцев и депутата от БПП
Разнять участников конфликта попытался мэр столицы Виталий Кличко.
Разнять участников конфликта попытался мэр столицы Виталий Кличко.
В Киевском городском совете депутаты от всеукраинского объединения «Свобода» напали на представителя фракции Блок Петра Порошенко Алексея Харченко.
«Обозреватель» публикует видео с места происшествия.
Напомним, что конфликт начался с предложения Харченко направить в ГПУ стенограмму заседания Киевсовета
Как сообщал «Обозреватель», 9 февраля на заседании Рады во время рассмотрения законопроекта о Конституционном суде подрались народные депутаты Иван Мельничук и Сергей Лещенко.