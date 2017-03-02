Возбуждено дело об обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения конструкций тоннеля на Калужском шоссе в Москве, сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — сказала о в четверг «Интерфаксу».

По данным следствия, утром 2 марта в районе 23-го километра Калужского шоссе в районе Новой Москвы произошло обрушение бетонной конструкции при заливке дорожного тоннеля.

«По предварительным данным, один человек погиб, другим пострадавшим, число которых уточняется, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи и криминалисты совместно со спасательными службами продолжают работу на месте происшествия», — сказала Иванова.