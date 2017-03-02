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19:08 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждено дело об обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе

По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения конструкций тоннеля на Калужском шоссе в Москве, сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

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«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — сказала о в четверг «Интерфаксу».

По данным следствия, утром 2 марта в районе 23-го километра Калужского шоссе в районе Новой Москвы произошло обрушение бетонной конструкции при заливке дорожного тоннеля.

«По предварительным данным, один человек погиб, другим пострадавшим, число которых уточняется, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи и криминалисты совместно со спасательными службами продолжают работу на месте происшествия», — сказала Иванова.

Она отметила, что следствие собирает всю необходимую документацию по строительству и эксплуатации объекта для проведения судебно-строительной экспертизы, а также проводит комплекс иных следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств ЧП.

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