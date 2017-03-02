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14:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из-за некомпетентности врача погибла 15-летняя пациентка

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане из-за некомпетентности врача погибла 15-летняя пациентка.

Медик признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Ишимбайский городской суд приговорил 48-летнего заведующего отделением гнойной хирургии районной больницы к двум годам ограничения свободы. Прокуратура обжаловала это решение в вышестоящую судебную инстанцию. Надзорное ведомство потребовало ужесточить приговор и назначить дополнительное наказание — запрет на врачебную деятельность.

Установлено, что в мае 2015 года в больницу с травмой головы была доставлена 15-летняя девочка. Она упала с качелей в центральном парке. Врач, нарушив свои должностные обязанности, не провел необходимые диагностические мероприятия, даже те, которые рекомендовал невропатолог, а именно, компьютерную томографию, ЭЭГ и эхоэнцефалографию.

Доктор не диагностировал у пострадавшей перелом костей черепа и гематому. Пациентке не сделали операцию, которая, по заключению экспертов, могла спасти ей жизнь.

Осужденный свою вину не признал, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

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