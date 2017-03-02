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15:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже иномарка врезалась в бензоколонку: пострадал водитель

Авария произошла на улице Красной работницы.

Автомобиль Kia Rio врезался в бензоколонку на заправке ВТК, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе 112 в ночь на четверг, 3 марта. Авария произошла на улице Красной работницы, 1 — возле Центрального парка («Динамо»). По данным системы 112, пострадал водитель иномарки.

Пользователь с ником Александр Леснигъ выложил видео инцидента на YouTube. Судя по записи, авария привлекла внимание работников и посетителей заправки.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о ДТП в городской ГИБДД.

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