В Воронеже иномарка врезалась в бензоколонку: пострадал водитель

Автомобиль Kia Rio врезался в бензоколонку на заправке ВТК, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе 112 в ночь на четверг, 3 марта. Авария произошла на улице Красной работницы, 1 — возле Центрального парка («Динамо»). По данным системы 112, пострадал водитель иномарки.

Пользователь с ником Александр Леснигъ выложил видео инцидента на YouTube. Судя по записи, авария привлекла внимание работников и посетителей заправки.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о ДТП в городской ГИБДД.