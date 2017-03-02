На западе Волгограда обрушилось крыльцо у подъезда одного из жилых домов

Как сообщают в социальных сетях местные жители, крыльцо рухнуло в доме № 102, расположенном на улице Ангарской в четверг, 2 марта. Чтобы попасть в подъезд, они вынуждены были положить вместо обрушившейся плиты старую деревянную дверь.

Отметим, что управляющая компания через несколько часов выехала на место происшествия, чтобы осмотреть повреждения и принять решение о ремонте. Жители близлежащих домов сообщают, что специалисты уже приступили к восстановлению рухнувшей плиты.