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16:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

На западе Волгограда обрушилось крыльцо у подъезда одного из жилых домов

Крыльцо обрушилось у подъезда одного из жилых домов в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщают в социальных сетях местные жители, крыльцо рухнуло в доме № 102, расположенном на улице Ангарской в четверг, 2 марта. Чтобы попасть в подъезд, они вынуждены были положить вместо обрушившейся плиты старую деревянную дверь.

Отметим, что управляющая компания через несколько часов выехала на место происшествия, чтобы осмотреть повреждения и принять решение о ремонте. Жители близлежащих домов сообщают, что специалисты уже приступили к восстановлению рухнувшей плиты.

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