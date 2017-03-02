Лидер вулканештского филиала ПСРМ заключен под стражу

Соответствующее решение сегодня вынес районный суд Вулканешт по просьбе прокуратуры.
В ходе заседания представитель прокуратуры сообщил, что в отношении Тютина ведется уголовное преследование по статье Хулиганство.
Речь идет о давнем личностном конфликте между самим Романом Тютиным и
Необходимость задержания прокурор объяснил тем, что Роман Тютин игнорирует повестки с требованием явиться на допрос. Со своей стороны, Роман Тютин выразил удивление тем, какой предлог был найден для его ареста.
Никаких повесток ко мне не приходило. Найти меня в городе легко ни для кого не секрет, где я живу и номер моего мобильного телефона, — отметил Тютин.
Он выразил уверенность, что таким образом Демократическая партия устраняет конкурентов на избирательном округе номер 10.
Задача ДПМ расчистить дорогу для своего кандидата. И заодно наказать меня за активную работу в 2013—2014 году, когда вместе с единомышленниками мы организовывали референдумы в Гагаузии, — добавил гагаузский политик.
В настоящее время у здания суда собираются близкие
Напомним, на выборах в Народное собрание Гагаузии, которые состоялись осенью и зимой прошлого года, на округе № 10 в Вулканештах победу одержал Роман Тютин. Однако