Лидер вулканештского филиала ПСРМ заключен под стражу

Соответствующее решение сегодня вынес районный суд Вулканешт по просьбе прокуратуры.



В ходе заседания представитель прокуратуры сообщил, что в отношении Тютина ведется уголовное преследование по статье Хулиганство.



Речь идет о давнем личностном конфликте между самим Романом Тютиным и экс-директором МП ЖКХ Вулканешт Иване Кристеве. Ранее Роман Тютин обвинял Кристева в превышении служебных полномочий и намеренном банкротстве предприятия.



Необходимость задержания прокурор объяснил тем, что Роман Тютин игнорирует повестки с требованием явиться на допрос. Со своей стороны, Роман Тютин выразил удивление тем, какой предлог был найден для его ареста.



Никаких повесток ко мне не приходило. Найти меня в городе легко ни для кого не секрет, где я живу и номер моего мобильного телефона, — отметил Тютин.



Он выразил уверенность, что таким образом Демократическая партия устраняет конкурентов на избирательном округе номер 10.



Задача ДПМ расчистить дорогу для своего кандидата. И заодно наказать меня за активную работу в 2013—2014 году, когда вместе с единомышленниками мы организовывали референдумы в Гагаузии, — добавил гагаузский политик.



В настоящее время у здания суда собираются близкие экс-депутата и рядовые горожане, которые возмущены решением инстанции.



Напомним, на выборах в Народное собрание Гагаузии, которые состоялись осенью и зимой прошлого года, на округе № 10 в Вулканештах победу одержал Роман Тютин. Однако из-за низкой явки процесс волеизъявления не был признан действительным.