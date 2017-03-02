Взрыв прогремел на шахте «Степная» во Львовской области, погибли 11 человек

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Одиннадцать шахтеров погибли из-за взрыва метана на шахте «Степная» во Львовской области. Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Александр Волынец.

«На шахте “Степная” авария. Взрыв метана, 11 погибших», — написал он в Facebook.

По данным управления ГСЧС Украины, на момент происшествия в шахте находилось 172 горняка, из них 34 — на аварийном участке.

В ведомстве сообщили о гибели восьми горняков, шестеро с травмами подняли на поверхность. Судьба 20 человек остается неизвестной.