На Пермском тракте ВАЗ опрокинул автобус

Днем 2 марта 2017 года на 316 километре Пермского тракта лоб в лоб столкнулись междугородний автобус маршрута № 854 (Екатеринбург-Урмикеево) и ВАЗ-2114.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 26-летний водитель легковушки. От удара автобус вылетел с дороги и опрокинулся на бок.

Виновник аварии оказался зажат в салоне. Его доставали спасатели. Сейчас мужчину осматривают врачи скорой помощи.

В момент ДТП в автобусе находились 6 пассажиров, все были пристегнуты ремнями безопасности. Из них одна женщина с ушибами обратилась к медикам скорой.

В настоящее время движение на трассе затруднено. Сотрудники ДПС пропускают транспорт по одной полосе.