На Керченской трассе автобус врезался в грузовик: пострадали четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Авария произошла в четверг на трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Авария произошла в четверг на трассе
«По предварительным данным, на автодороге
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека. Как уточнили в ГИБДД, обошлось без серьезных травм — пассажиры получили ушибы и первая медицинская помощь была оказана на месте.
Сейчас на трассе работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.