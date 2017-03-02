На Керченской трассе автобус врезался в грузовик: пострадали четыре человека

«По предварительным данным, на автодороге Симферополь-Белогорск водитель автобуса БАЗ, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Керчи, совершил столкновение с грузовиком (догнал его сзади). Грузовик остановился перед пешеходным переходом для пропуска пешехода», — рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека. Как уточнили в ГИБДД, обошлось без серьезных травм — пассажиры получили ушибы и первая медицинская помощь была оказана на месте.

Сейчас на трассе работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.