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15:40 (мск), источник: РИА Крым

На Керченской трассе автобус врезался в грузовик: пострадали четыре человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Авария произошла в четверг на трассе Симферополь-Керчь, в районе поселка Зуя. Как сообщили РИА Новости (Крым) в пресс-службе ГИБДД по РК, рейсовый автобус врезался в грузовой автомобиль.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, на автодороге Симферополь-Белогорск водитель автобуса БАЗ, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Керчи, совершил столкновение с грузовиком (догнал его сзади). Грузовик остановился перед пешеходным переходом для пропуска пешехода», — рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека. Как уточнили в ГИБДД, обошлось без серьезных травм — пассажиры получили ушибы и первая медицинская помощь была оказана на месте.

Сейчас на трассе работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

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