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15:37 (мск), источник: ЮГА.ру

Пожар в производственном здании в Краснодаре потушили

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании на улице Кожевенной в Краснодаре.

«Пожар был ликвидирован в 14:50», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 2 марта на улице Кожевенной загорелось производственное здание. Площадь пожара на старом заводе возросла до 500 кв. метров.

Сотрудниками было эвакуировано около 50 человек, еще 15 были спасены с помощью автолестницы. На месте работали 65 человек и 21 единица техники.

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