Пожар в производственном здании в Краснодаре потушили
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании на улице Кожевенной в Краснодаре.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании на улице Кожевенной в Краснодаре.
«Пожар был ликвидирован в 14:50», — сообщили в
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 2 марта на улице Кожевенной загорелось производственное здание. Площадь пожара на старом заводе возросла до 500 кв. метров.
Сотрудниками было эвакуировано около 50 человек, еще 15 были спасены с помощью автолестницы. На месте работали 65 человек и 21 единица техники.