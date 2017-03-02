Пожар в производственном здании в Краснодаре потушили

«Пожар был ликвидирован в 14:50», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 2 марта на улице Кожевенной загорелось производственное здание. Площадь пожара на старом заводе возросла до 500 кв. метров.

Сотрудниками было эвакуировано около 50 человек, еще 15 были спасены с помощью автолестницы. На месте работали 65 человек и 21 единица техники.