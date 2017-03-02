В Екатеринбурге ищут жертв разбойника

Полиция Екатеринбурга задержала 34-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на продуктовый павильон.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, преступление было совершено еще 17 ноября 2016 года. Около 21.30 в торговую точку на Татищева 77/1 вошел неизвестный. Угрожая ножом, он потребовал у продавщицы деньги из кассы. Испугавшись, она отдала около 9 тысяч рублей. После того, как злоумышленник скрылся, женщина вызвала полицию.

Подозреваемого поймали 27 февраля 2017 года по месту его работы (в организации, занимающейся приемом вторсырья). Выяснилось, что ранее он был судим за уничтожение чужого имущества.

Задержанный вину отрицал, но реализатор опознала его. В настоящее время мужчина арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений на территории города. Всех, кто мог пострадать от его действий, просят позвонить по телефонам: 356−42−09 или 02.