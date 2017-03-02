В Екатеринбурге ищут жертв разбойника
Мужчина ограбил павильон.
Мужчина ограбил павильон.
Полиция Екатеринбурга задержала 34-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на продуктовый павильон.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Подозреваемого поймали 27 февраля 2017 года по месту его работы (в организации, занимающейся приемом вторсырья). Выяснилось, что ранее он был судим за уничтожение чужого имущества.
Задержанный вину отрицал, но реализатор опознала его. В настоящее время мужчина арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений на территории города. Всех, кто мог пострадать от его действий, просят позвонить по телефонам: 356−42−09 или 02.