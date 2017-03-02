Руководителей УК из Тольятти подозревают в еще одном мошенничестве

УК имела с ОАО «ТЕВИС» договоры на подачу тепла, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение в жилых многоквартирных домах в Автозаводском районе. По версии следствия, с апреля по октябрь 2015 г. должностные лица «Молнии» не перечислили на счета «ТЕВИС» поступившие от жителей деньги. В итоге ресурсоснабжающей организации был причинен ущерб более 1 млн рублей.

Прокуратурой района контролирует ход расследования уголовного дела.

Напомним, в сентябре в связи с деятельностью УК «Молния» уже было возбуждено одно уголовное дело. Тогда претензии к управляющей компании предъявило ОАО «ТЭК».