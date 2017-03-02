Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Тимакова ответила на расследование о "резиденциях" Медведева
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16:46 (мск), источник: Volga News

Руководителей УК из Тольятти подозревают в еще одном мошенничестве

В Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководителей ООО УК «Молния», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Автозаводского района.

УК имела с ОАО «ТЕВИС» договоры на подачу тепла, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение в жилых многоквартирных домах в Автозаводском районе. По версии следствия, с апреля по октябрь 2015 г. должностные лица «Молнии» не перечислили на счета «ТЕВИС» поступившие от жителей деньги. В итоге ресурсоснабжающей организации был причинен ущерб более 1 млн рублей.

Прокуратурой района контролирует ход расследования уголовного дела.

Напомним, в сентябре в связи с деятельностью УК «Молния» уже было возбуждено одно уголовное дело. Тогда претензии к управляющей компании предъявило ОАО «ТЭК».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Курумоче задержан пассажир с "ювелиркой" на 3,7 млн рублей
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
Взрыв прогремел на шахте «Степная» во Львовской области
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь