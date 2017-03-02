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16:13 (мск), источник: 36on.ru

Годовалая девочка, похищенная отцом в Воронежской области, найдена убитой

Девочка, которую со вчерашнего дня искали волонтеры, полиция и следователи в Петропавловском районе, найдена мертвой в реке недалеко от села Красноселовка. В настоящее время причина смерти ребенка устанавливается.

По подозрению в убийстве девочки задержан ее 30-летний отец, который вчера забрал ее у матери и скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время с ним работают следователи и криминалисты, устанавливается мотив и обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что девочка, которой чуть больше года, пропала 1 марта — ребенка забрал отец. Вечером этого же дня мужчину задержали в соседнем селе, но ребенка с ним не было.

— Сотрудниками Следственного комитета и полиции по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. В ходе следствия будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления, — подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

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