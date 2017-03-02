Годовалая девочка, похищенная отцом в Воронежской области, найдена убитой

По подозрению в убийстве девочки задержан ее 30-летний отец, который вчера забрал ее у матери и скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время с ним работают следователи и криминалисты, устанавливается мотив и обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что девочка, которой чуть больше года, пропала 1 марта — ребенка забрал отец. Вечером этого же дня мужчину задержали в соседнем селе, но ребенка с ним не было.