В центре Самары произошло ДТП с участием трамвая и грузовика
Днем 2 марта в районе перекрестка улиц Галактионовской и Чкалова столкнулись трамвай 20-го маршрута и КамАЗ, об этом сообщали в соцсетях очевидцы последствий случившегося.
Днем 2 марта в районе перекрестка улиц Галактионовской и Чкалова столкнулись трамвай 20-го маршрута и КамАЗ, об этом сообщали в соцсетях очевидцы последствий случившегося.
Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в Центре организации дорожного движения, ДТП произошло в 14:16. Перед столкновением трамвай ехал в направлении пр. Ленина.
По данным Центра, в аварии никто не пострадал. После ДТП движение трамваев по ул. Галактионовской восстановилось в 15:00.