В центре Самары произошло ДТП с участием трамвая и грузовика

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в Центре организации дорожного движения, ДТП произошло в 14:16. Перед столкновением трамвай ехал в направлении пр. Ленина.

По данным Центра, в аварии никто не пострадал. После ДТП движение трамваев по ул. Галактионовской восстановилось в 15:00.