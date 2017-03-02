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16:41 (мск), источник: Volga News

В центре Самары произошло ДТП с участием трамвая и грузовика

Днем 2 марта в районе перекрестка улиц Галактионовской и Чкалова столкнулись трамвай 20-го маршрута и КамАЗ, об этом сообщали в соцсетях очевидцы последствий случившегося.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в Центре организации дорожного движения, ДТП произошло в 14:16. Перед столкновением трамвай ехал в направлении пр. Ленина.

По данным Центра, в аварии никто не пострадал. После ДТП движение трамваев по ул. Галактионовской восстановилось в 15:00.

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