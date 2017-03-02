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17:28 (мск), источник: БЕЛТА

Под Новополоцком автомобиль лег на крышу

2 марта, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Под Новополоцком автомобиль «Рено» лег на крышу, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло сегодня утром, около 8.30 на 1-м км автодороги Полоцк-Новополоцк. «Как пояснил 33-летний водитель, он начал набирать скорость на ровном участке дороги, но машина стала вилять и зацепила обочину. Автомобиль раскрутило и перевернуло на крышу», — пояснил Александр Казючиц.

Обошлось без серьезных последствий, водителя и его жену-пассажирку осматривают медики. По факту ДТП проводится проверка. «Хочу еще раз обратить внимание автомобилистов на переменчивость погоды и вызванные этим сложности на дорогах. Поэтому важно правильно выбирать скоростной режим, быть предельно внимательными, воздерживаться от поездок на авто, у которых возникли даже незначительные проблемы», — добавил начальник отделения агитации и пропаганды.

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