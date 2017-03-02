Под Новополоцком автомобиль лег на крышу

ДТП произошло сегодня утром, около 8.30 на 1-м км автодороги Полоцк-Новополоцк. «Как пояснил 33-летний водитель, он начал набирать скорость на ровном участке дороги, но машина стала вилять и зацепила обочину. Автомобиль раскрутило и перевернуло на крышу», — пояснил Александр Казючиц.

Обошлось без серьезных последствий, водителя и его жену-пассажирку осматривают медики. По факту ДТП проводится проверка. «Хочу еще раз обратить внимание автомобилистов на переменчивость погоды и вызванные этим сложности на дорогах. Поэтому важно правильно выбирать скоростной режим, быть предельно внимательными, воздерживаться от поездок на авто, у которых возникли даже незначительные проблемы», — добавил начальник отделения агитации и пропаганды.