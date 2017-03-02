В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестры
Поистине шекспировские страсти разгорелись в Кизеле. Там задержали местного
Поистине шекспировские страсти разгорелись в Кизеле. Там задержали местного
По предварительной информации, девушка была любовницей молодого доктора, более того, беременной от него же. Как предполагается,
Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: «На почве личных взаимоотношений возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные удары сначала руками, а затем задушил ее».