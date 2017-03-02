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17:33 (мск), источник: Ежедневник.by

По делу замминистра транспорта проходят чиновники из БЖД

Дело бывшего первого замминистра транспорта Евгения Рогачева передано в суд. Его фигурантами также являются первый замначальника БелЖД и заместитель гендиректора «Белинтертранса» БелЖД.

Источник: Ежедневник.by

До настоящего времени информация о причине ареста, ходе следствия, а также что вменяется задержанным, не была обнародована. Некоторую информацию AUTO.TUT.BY удалось узнать от отца Евгения Рогачева — Валерия.

По предварительной информации, Евгения Рогачева обвиняют по п. 3 ст. 424 УК РБ (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкции по этой части предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Евгений Рогачев был освобожден от должности первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси в связи с совершением поступка, не совместимого с нахождением на государственной службе.

Михайлюк был освобожден от должности с иной формулировкой: «за нарушение письменного обязательства по выполнению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией».

Владислав Лембиевский был уволен с работы в связи с окончанием срока трудового контракта.

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего первого заместителя министра транспорта Беларуси Евгения Рогачева переданы в Минский городской суд.

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