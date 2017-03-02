Суд решил перевести Валериана Мынзата из изолятора под домашний арест
30 суток домашнего ареста дали адвокату Валериану Мынзату. Решение принял столичный суд сектора Буюканы.
30 суток домашнего ареста дали адвокату Валериану Мынзату. Решение принял столичный суд сектора Буюканы.
Прокуроры антикоррупции настаивали на том, чтобы еще месяц Мынзат провел в изоляторе.
Напомним, Мынзата обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
По данным следствия, он обещал клиентке ускорить перевод ее супруга из российской тюрьмы в молдавскую. За это он получил 20 тысяч евро, но обещания не выполнил, а вернул только часть денег.
Ранее пресса писала, что в этом деле Мынзат рассчитывал на помощь сбежавшего