Суд решил перевести Валериана Мынзата из изолятора под домашний арест

Прокуроры антикоррупции настаивали на том, чтобы еще месяц Мынзат провел в изоляторе.

Напомним, Мынзата обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, он обещал клиентке ускорить перевод ее супруга из российской тюрьмы в молдавскую. За это он получил 20 тысяч евро, но обещания не выполнил, а вернул только часть денег.