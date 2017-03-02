СК выяснит обстоятельства гибели жителя Воронежской области от отравления метанолом
По словам соседей, калачеевец выпил стеклоомывающую жидкость из чужой машины.
По словам соседей, калачеевец выпил стеклоомывающую жидкость из чужой машины.
Следователи опросили работников больницы, соседей и родственников 38-летнего жителя Калачеевского района, погибшего в январе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в СУ СКР по Воронежской области в понедельник, 28 февраля. Мужчина предположительно скончался от острого отравления метанолом.
По словам его соседей, за несколько дней до трагедии калачеевец ушел в запой. Мужчина одолжил у приятеля автомобиль и нашел в нем незамерзающую стеклоомывающую жидкость. Сельчанин слил ее из машины и стал периодически отпивать из бутылки. Мужчина умер в реанимации Калачеевской райбольницы в конце января 2017 года.