СК выяснит обстоятельства гибели жителя Воронежской области от отравления метанолом

Следователи опросили работников больницы, соседей и родственников 38-летнего жителя Калачеевского района, погибшего в январе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в СУ СКР по Воронежской области в понедельник, 28 февраля. Мужчина предположительно скончался от острого отравления метанолом.

По словам его соседей, за несколько дней до трагедии калачеевец ушел в запой. Мужчина одолжил у приятеля автомобиль и нашел в нем незамерзающую стеклоомывающую жидкость. Сельчанин слил ее из машины и стал периодически отпивать из бутылки. Мужчина умер в реанимации Калачеевской райбольницы в конце января 2017 года.