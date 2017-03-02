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17:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК выяснит обстоятельства гибели жителя Воронежской области от отравления метанолом

По словам соседей, калачеевец выпил стеклоомывающую жидкость из чужой машины.

Следователи опросили работников больницы, соседей и родственников 38-летнего жителя Калачеевского района, погибшего в январе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в СУ СКР по Воронежской области в понедельник, 28 февраля. Мужчина предположительно скончался от острого отравления метанолом.

По словам его соседей, за несколько дней до трагедии калачеевец ушел в запой. Мужчина одолжил у приятеля автомобиль и нашел в нем незамерзающую стеклоомывающую жидкость. Сельчанин слил ее из машины и стал периодически отпивать из бутылки. Мужчина умер в реанимации Калачеевской райбольницы в конце января 2017 года.

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