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17:38 (мск), источник: Sputnik.by

СК: в Беларуси расследуются два дела о деятельности «групп смерти»

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Органами Следственного комитета в настоящее время расследуются два уголовных дела, возбужденных по факту склонения к самоубийству подростков в так называемых «группах смерти» в социальных сетях, сообщили Sputnik в четверг в СК Беларуси.

Источник: Reuters

По информации следователей, первое дело было возбуждено Витебским горотделом СК в феврале 2017 года, второе — 1 марта Минским райотделом.

В первом случае неустановленный пользователь в одной из групп в соцсетях умышленно склонял к самоубийству ученицу 11 класса витебской школы, девочка была доставлена в больницу. Во втором — схожая история: от действий «куратора» пострадала еще одна школьница, которой также понадобилась помощь медиков.

«К счастью, обе девочки остались живы. Но кроме того, что в обоих случаях мы сталкиваемся с похожим механизмом воздействия на волю и сознание человека, мы видим и то, что с первого взгляда ничего не предвещало беды, ведь обе семьи характеризуются положительно, как и сами пострадавшие дети», — сказали в СК.

Там также подчеркнули, что всегда уделяют серьезное внимание проблеме детских суицидов: тщательное разбирательство проводится по каждому факту. Кроме того, председатель СК Иван Носкевич в октябре прошлого года распорядился возбуждать дела по всем случаям самоубийств и попыток суицидов несовершеннолетних.

В комитете отметили, что следователи подготовили соответствующие документы, которые будут переданы в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости, чтобы блокировать в Беларуси доступ к ресурсам, которые фигурируют в материалах дел о «группах смерти». Сейчас следователи ищут их «администраторов» и «кураторов», готовы письма руководству соцсетей и запросы о помощи коллегам в России.

«При этом о всплеске подростковых суицидов речи не идет. В какой-то мере можно сказать о том, что часть влияния, которые еще десятилетия назад на подростков назад оказывали странные компании, секты, просто перенеслась в онлайн», — высказали мнение в СК.

Собеседники Sputnik напомнили, что СК еще три года назад отмечал — соцсети влияют на вероятность совершения несовершеннолетними самоубийств, но тогда еще не было конкретных групп, которые преподносили детям культ суицида как своеобразную игру.

В СК заявили, что любой, даже самый занятый, ребенок может попасть под чужое влияние, поэтому главную роль в борьбе с «группами смерти» должны играть родители — им нужно научиться продуктивно общаться с детьми, что будет гораздо эффективнее любого запрета. В Следственном комитете также пообещали, что продолжат в рамках своей компетенции решать в Беларуси эту непростую проблему.

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СК: в Беларуси расследуются два дела о деятельности 'групп смерти'
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