На львовской шахте нашли всех находившихся под завалами горняков

«Жертвы есть, но информация касательно 11 шахтеров пока не подтверждена. Произошел взрыв газа, на месте работают спасатели. Есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии, с ними работают медики», — отметил чиновник в эфире телеканала NewsOne в четверг.

Синютка подчеркнул, что спасатели нашли уже всех находившихся под завалами шахтеров.

«Нет тех горняков, которые бы уже не были найдены. Пока известно о восьми погибших, ждем окончания спасательной операции. Наша задача — закончить ее и помочь тем людям, которые находятся в тяжелом состоянии», — подытожил Синютка.

Как ранее сообщалось, на шахте во Львовской области Украины произошли взрыв и обрушение породы.