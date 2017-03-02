Восьмиклассница нанесла себе ранения в школьном туалете Волжского

В сводке, представленной правоохранительным органам, говорилось о том, что девочка 2002 года рождения получила резаные раны левого предплечья. По факту проводится проверка.

Такие раны можно нанести бритвой, лезвием или ножом. Как правило, они происходят в результате попытки перерезать вены.

По сообщениям из других источников, восьмиклассницу нашли с ранениями в школьном туалете — предполагается, что она сама нанесла себе телесные повреждения, чтобы привлечь к себе внимание.