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18:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Адвоката и бизнесмена осудят в Волгограде за мошенничество

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению адвоката «Паритет» Петра Кравчука и директора общества с ограниченной ответственностью «Центр экономической безопасности» Павла Исакова в покушении на мошенничество, сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Они обвиняются в покушении на мошенничество, Кравчук также обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в августе 2016 года Кравчук получил от имени своего подзащитного, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, 1 млн 530 тыс рублей в качестве части требуемых денежных средств в размере 4,5 млн рублей якобы для дальнейшей их передачи через Исакова сотруднику правоохранительных органов для решения вопроса о прекращении уголовного преследования.

Вместе с тем, сообщники, согласно заранее разработанному плану, намеревались присвоить деньги. Так, 2 млн рублей планировал получить Кравчук, 2,5 млн рублей — Исаков.

Получение части денежных средств происходило под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего злоумышленники были задержаны.

За покушение на мошенничество в особо крупном размере в качестве максимального может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет 6 месяцев, за покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере — до 9 лет.

Сегодня уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокуратурой региона в Волжский городской суд Волгоградской области.

Ожидать суда Кравчук будет, находясь под домашним арестом, Исаков — под подпиской о невыезде.

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