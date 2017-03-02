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18:21 (мск), источник: Volga News

В Волжском районе возбудили уголовное дело по факту кражи 625 тонн песка

По материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту кражи песка.

В ходе проверки прокуратура установила, что в 2016 году ООО «Дельта» проводило дноуглубление ерика Осочный залива Самарский в Волжском районе.

Согласно проекту работ, весь добытый со дна водоема грунт фирма должна рекультивировать на земельном участке, отведенном для хранения песка.

В соответствии с требованиями Закона «О недрах» часть земной коры, расположенная ниже дна водоемов и водотоков является недрами, принадлежащими Российской Федерации.

По результатам проверки прокуратура установила, что директор ООО «Дельта» похитил 625 тонн изъятого со дна реки грунта, который принадлежит государству. После этого он незаконно продал его за 62,5 тыс. рублей.

По материалам прокуратуры в отделе МВД России по Волжскому району возбудили уголовное дело. Проводится расследование.

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