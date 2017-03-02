В Башкирии столкнулись грузовик и автобус, есть погибшие

По его словам, авария произошла в 17.30 (15.30 мск) на автодороге Уфа — Самара — Челябинск. Столкнулись пассажирский автобус Peugeot, следовавший по маршруту Уфа — Малояз и грузовик Scania.

«В результате аварии два пассажира автобуса скончались на месте происшествия, еще шестеро обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют виновного в столкновении», — рассказал собеседник.