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17:37 (мск), источник: РИА Новости

В Башкирии столкнулись грузовик и автобус, есть погибшие

УФА, 2 мар — РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Башкирии, два пассажира погибли, шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления ГИБДД.

Источник: РИА Новости

По его словам, авария произошла в 17.30 (15.30 мск) на автодороге Уфа — Самара — Челябинск. Столкнулись пассажирский автобус Peugeot, следовавший по маршруту Уфа — Малояз и грузовик Scania.

«В результате аварии два пассажира автобуса скончались на месте происшествия, еще шестеро обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют виновного в столкновении», — рассказал собеседник.

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