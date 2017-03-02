СМИ сообщили о задержании в аэропорту Египта россиянина со взрывчаткой

По информации собеседника издания, россиянин собирался сесть на рейс авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося в Стамбул​.

Служба безопасности аэропорта обратила внимание на подозрительный предмет в багаже россиянина во время досмотра. В итоге была вызвана группа саперов, которая определила подозрительный предмет как самодельное взрывное устройство.