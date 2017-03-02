СМИ сообщили о задержании в аэропорту Египта россиянина со взрывчаткой
Гражданина России с самодельным взрывным устройством задержали в аэропорту
Гражданина России с самодельным взрывным устройством задержали в аэропорту
По информации собеседника издания, россиянин собирался сесть на рейс авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося в Стамбул.
Служба безопасности аэропорта обратила внимание на подозрительный предмет в багаже россиянина во время досмотра. В итоге была вызвана группа саперов, которая определила подозрительный предмет как самодельное взрывное устройство.
В версии издания на арабском языке уточняется, что пассажир задержан, его дело передано в прокуратуру.
Сотрудник российского консульства в Александрии сообщил РБК, что дипломаты сейчас разбираются в этой ситуации. «Генеральный консул Рашид Садиков находится у местных властей, а
Сообщения поступают на фоне продолжающего действовать запрета на регулярные рейсы между Россией и Египтом. Прямое авиасообщение между странами было прекращено 6 ноября 2015 года после теракта на борту российского самолета авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из
Российские власти говорили, что авиасообщение будет возобновлено, как только египетская сторона выполнит все требования по безопасности аэропортов. «Мы предъявили свои замечания египетской стороне. Ждем, когда они их устранят. Пока информации о том, что они их устранили, у нас нет», — заявил РБК