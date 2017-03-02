В ЮАР обрушилась крыша госпиталя, пациенты находятся под завалами
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несколько пациентов и сотрудников госпиталя в южноафриканском Йоханнесбурге не могут выбраться
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несколько пациентов и сотрудников госпиталя в южноафриканском Йоханнесбурге не могут выбраться
«Множество сотрудников и множество пациентов не могут выбраться», — сказала Аннин Дормел из службы неотложной медицинской помощи ER24.
Неизвестно, сколько именно пациентов находятся в здании. Работник госпиталя сообщил, что обрушение крыши может быть связано с протечками кровли.