В ЮАР обрушилась крыша госпиталя, пациенты находятся под завалами

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несколько пациентов и сотрудников госпиталя в южноафриканском Йоханнесбурге не могут выбраться из-под завалов в результате обрушения крыши здания, сообщает портал News24 со ссылкой на представителя службы неотложной медицинской помощи.