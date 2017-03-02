Россиянам пришлось самим оплатить отель из-за 13 часовой задержки чартера
Туристам из
Туристам из
По данным
По этой причине свыше 300 россиян, купивших путевки в
В гостинице, где они проживали, им предложили либо освободить номера, либо самим доплатить за проживание на период ожидания. Один из путешественников рассказал, что большинство россиян приехали на отдых с детьми. Меры по размещению туристов на период задержки никто не предпринял, подчеркнул он.
В четверг, 2 марта, стало известно, что суд оштрафовал Azur Air на 100 тысяч рублей за восьмичасовую задержку рейса, которая имела место в сентябре 2016 года в Екатеринбурге. В конце февраля самолету этой авиакомпании пришлось сесть в Индии и провести там порядка шести часов