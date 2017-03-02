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18:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам пришлось самим оплатить отель из-за 13 часовой задержки чартера

Туристам из Санкт-Петербурга пришлось самим доплачивать за проживание в отеле в Доминикане после того, как их рейс на родину задержали на срок свыше 13 часов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Источник: РИА "Новости"

По данным интернет-издания, инцидент произошел в среду, 1 марта. Лайнер авиакомпании Azur Air должен был вылететь из Петербурга в Пунта-Кану в 04:30 мск. Однако при осмотре у него обнаружили неисправность и рейс ZF 7877 перенесли на 16:30. В итоге чартер отправился в Доминикану лишь в 18:07, после того, как из Москвы прибыл резервный борт.

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По этой причине свыше 300 россиян, купивших путевки в Пунта-Кану у туроператора Anex Tour, более 13 часов прождали прибытия воздушного судна.

В гостинице, где они проживали, им предложили либо освободить номера, либо самим доплатить за проживание на период ожидания. Один из путешественников рассказал, что большинство россиян приехали на отдых с детьми. Меры по размещению туристов на период задержки никто не предпринял, подчеркнул он.

В четверг, 2 марта, стало известно, что суд оштрафовал Azur Air на 100 тысяч рублей за восьмичасовую задержку рейса, которая имела место в сентябре 2016 года в Екатеринбурге. В конце февраля самолету этой авиакомпании пришлось сесть в Индии и провести там порядка шести часов из-за больных пассажиров.

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