Нижегородец заплатил 120 тысяч рублей за незаконную охоту на лося
Суд приговорил охотника к шести месяцам исправительных работ.
Суд приговорил охотника к шести месяцам исправительных работ.
Нижегородец полностью возместил ущерб в размере 120 тысяч рублей за незаконно добытого лося, сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.
Мужчина незаконно добыл лося 13 марта 2016 года в охотничьем хозяйстве «Пенякша». За это суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.
«Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в размере 120 тысяч рублей, нарушитель возместил в полном объеме», — сообщили в комитете.
Всего за 2016 год сотрудники комитета выявили 23 факта незаконной охоты, которые имеют признаки