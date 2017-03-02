Нижегородец заплатил 120 тысяч рублей за незаконную охоту на лося

Нижегородец полностью возместил ущерб в размере 120 тысяч рублей за незаконно добытого лося, сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

Мужчина незаконно добыл лося 13 марта 2016 года в охотничьем хозяйстве «Пенякша». За это суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

«Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в размере 120 тысяч рублей, нарушитель возместил в полном объеме», — сообщили в комитете.