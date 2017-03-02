В Алматы озвучен приговор ревнивому мужу

Суд установил, что подсудимый 24 декабря 2016 года около часа ночи увидел на перекрестке Абылай хана и Маметовой автомобиль его супруги и начал преследование. Вслед за машиной жены он въехал во двор и увидел, что из авто выходят двое незнакомых мужчин. Ревнивец купил пять литров бензина, облил машину и поджег, чем причинил жене материальный ущерб в размере 2,3 млн тенге.



Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. А его жена подтвердила, что мужчина полностью возместил ущерб. У нее нет к поджигателю претензий. Потерпевшая попросила назначить ее мужу наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд назначил виновному в поджоге наказание в виде ограничения свободы на три года.