Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Блеск и нищета: о месте «хрущевок» в истории застройки МосквыНастало время обратиться к истории и посмотреть, как появились в столице первые «хрущевки» и почему не стоит вспоминать их дурным словом
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
12Наступление на Мосул
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
18:19 (мск), источник: 365info.kz

В Алматы озвучен приговор ревнивому мужу

Суд Алмалинского района Алматы рассмотрел дело о ревности, принесшей серьезные убытки, сообщает NewTimes.kz.

Источник: 365info.kz

Суд установил, что подсудимый 24 декабря 2016 года около часа ночи увидел на перекрестке Абылай хана и Маметовой автомобиль его супруги и начал преследование. Вслед за машиной жены он въехал во двор и увидел, что из авто выходят двое незнакомых мужчин. Ревнивец купил пять литров бензина, облил машину и поджег, чем причинил жене материальный ущерб в размере 2,3 млн тенге.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. А его жена подтвердила, что мужчина полностью возместил ущерб. У нее нет к поджигателю претензий. Потерпевшая попросила назначить ее мужу наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд назначил виновному в поджоге наказание в виде ограничения свободы на три года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казахстане ожидается волна новых девальвации — экономист
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
На львовской шахте нашли всех находившихся под завалами горняков
Трамп предложил пост советника по России и Европе критику Путина
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за 100 000 долларов Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Эксперты: участки в Подмосковье подорожают в 20 раз
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь