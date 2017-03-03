Директор воронежской УК стал фигурантом 5 уголовных дел после падения льда на людей
Главу управлявшей компании Ленинского района могут заключить под стражу.
Главу управлявшей компании Ленинского района могут заключить под стражу.
Следователи возбудили пять уголовных дел в отношении директора управляющей компании Ленинского района, сообщила
Правоохранители получили сообщения о шести пострадавших
Пять уголовных дел возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Дела соединили в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека). Тогда наледь травмировала 48-летнего прохожего у дома № 41 по улице Кольцовская.
По подозрению в совершении этих преступлений следователи задержали директора управляющей компании. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.
На официальном сайте АО «УК Ленинского района» указан руководитель — Андрей Петренко.
В управляющей компании прошли обыски, следователи изъяли необходимые документы. Правоохранители опросили пострадавших. После лечения они пройдут
Контекст
С 16 по 26 февраля в результате падения сосулек пострадали 11 горожан. Следователи возбудили уголовное дело после того как в Советском районе козырек подъезда под тяжестью снега обрушился на пенсионерку. Следующее уголовное дело возбудили после падения льда на 48-летнего прохожего. По данным департамента здравоохранения, с 16 по 26 февраля в результате падения сосулек, наледи и снега пострадали 11 воронежцев. Кроме того, упавшие ледяные глыбы повредили несколько машин. Один из автовладельцев заявил о намерении судиться с УК Ленинского района. Губернатор Алексей Гордеев раскритиковал работу коммунальщиков и управляющих компаний. Ситуация с плохой очисткой крыш от наледи стала поводом для отставки руководителя управления