Директор воронежской УК стал фигурантом 5 уголовных дел после падения льда на людей

Следователи возбудили пять уголовных дел в отношении директора управляющей компании Ленинского района, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 2 марта. Поводом для уголовных дел стали случаи падения наледи и снега на людей.

Правоохранители получили сообщения о шести пострадавших из-за падения глыб льда в январе-феврале 2017 года. Наледь обрушилась с крыш домов № 41 и 54 на улице Кольцовская, № 1 на улице Моисеева, № 42 на улице 9 Января и № 61 на улице 20-летия Октября в Ленинском районе. Пострадавшие попали в больницы. За очистку крыш от снега и наледи отвечало АО «Управляющая компания Ленинского района». Проверка установила, что УК некачественно выполнила свою работу.

Пять уголовных дел возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Дела соединили в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека). Тогда наледь травмировала 48-летнего прохожего у дома № 41 по улице Кольцовская.

По подозрению в совершении этих преступлений следователи задержали директора управляющей компании. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

На официальном сайте АО «УК Ленинского района» указан руководитель — Андрей Петренко.

В управляющей компании прошли обыски, следователи изъяли необходимые документы. Правоохранители опросили пострадавших. После лечения они пройдут судебно-медицинские экспертизы для установления степени вреда здоровью. Сотрудники СКР опрашивают очевидцев, жильцов домов, сотрудников управляющей компании. Расследование уголовного дела продолжается.

Контекст