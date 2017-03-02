Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Работа, которая вас убивает
Британец выжил после удаления девяти органов
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
22:36 (мск), источник: РИА Новости

Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга обвинили в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Предъявлено обвинение в получении взятки главе Верх-Исетского района Екатеринбурга, сообщает в четверг СУСК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, 21 февраля сотрудники ФСБ задержали главу района Александра Бреденко на рабочем месте. По версии следствия, он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района. Было возбуждено уголовное дело. Самого Бреденко отправили под домашний арест до 20 апреля.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району 52-летнему главе администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ «получение должностным лицом взятки в значительном размере», — уточняет ведомство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Стала известна причина взрыва на шахте во Львовской области
СМИ: в доме кандидата в президенты Франции Фийона прошли обыски
Второй человек в «Аль-Каиде» убит в Сирии
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Программу маткапитала продлят на пять лет
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь