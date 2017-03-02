Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга обвинили в получении взятки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Предъявлено обвинение в получении взятки главе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Предъявлено обвинение в получении взятки главе
Как сообщалось ранее, 21 февраля сотрудники ФСБ задержали главу района Александра Бреденко на рабочем месте. По версии следствия, он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района. Было возбуждено уголовное дело. Самого Бреденко отправили под домашний арест до 20 апреля.
«Следственным отделом по