Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга обвинили в получении взятки

Как сообщалось ранее, 21 февраля сотрудники ФСБ задержали главу района Александра Бреденко на рабочем месте. По версии следствия, он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района. Было возбуждено уголовное дело. Самого Бреденко отправили под домашний арест до 20 апреля.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району 52-летнему главе администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ «получение должностным лицом взятки в значительном размере», — уточняет ведомство.