«Аль-Каида» подтвердила гибель второго человека в группировке

Аль-Масри был ликвидирован в районе города Идлиб в ходе авиаударов международной коалиции, действующей под эгидой США.

Ранее о его смерти сообщил представитель американской разведки. Бомбардировка, по его словам, велась в минувшее воскресенье, 26 февраля.