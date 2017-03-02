«Аль-Каида» подтвердила гибель второго человека в группировке
Второй человек в «Аль-Каиде» Абу
Второй человек в «Аль-Каиде» Абу
Ранее о его смерти сообщил представитель американской разведки. Бомбардировка, по его словам, велась в минувшее воскресенье, 26 февраля.
59-летний
«Аль-Каида» является одной из крупнейших международных террористических группировок. Организация была основана в 1988 году Усамой бен Ладеном, ее целью является свержение светских режимов в исламских странах и создание там «Великого исламского халифата». Деятельность организации запрещена в России.