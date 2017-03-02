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20:51 (мск), источник: 365info.kz

Конструкция обрушилась при строительстве школы под Алматы

В Алматинской области при возведении здания школы обрушилась многотонная металлическая конструкция, сообщает КТК.

Источник: 365info.kz

Инцидент произошел вечером 1 марта. Несколько десятков рабочих устанавливали опалубку на одном из пролетов школы в селе Шалкар. Через час многотонная конструкция рухнула. По словам рабочих, под обрушившейся конструкцией оказалось двое человек. Коллеги вытащили их и направили в больницу. Обошлось без серьезных травм, врачи оказали пострадавшим помощь и отправили домой.

Сейчас на строительной площадке ведутся восстановительные работы. Однако строители опасаются, что дополнительную работу им не оплатят. Причины обрушения выясняет созданная комиссия.

Представитель строительной компании Досжан Айнакулов утверждает, что при обрушении никто не пострадал. И что дополнительную работу строителям оплатят.

Застройщик заверяет, что обвал пролета не отразится на сроках сдачи объекта. Перед вводом здания в эксплуатацию его еще раз проверят специалисты.

Школу на 600 мест в поселке Шалкар планируют сдать к началу учебного года.

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