Руководство шахты во Львовской области назвало причину взрыва

По его словам, за медпомощью обратились 17 пострадавших в результате взрыва, 14 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На львовской шахте нашли всех находившихся под завалами горняков

Перед началом совещания глава украинского правительства заявил журналистам о необходимости пересмотра условий шахтерского труда.

Утром в четверг в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степовая» ОАО «Львовуголь» в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 горняка, восемь из них погибли.

По данным Минздрава Украины, 14 травмированных госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу (два человека в реанимации, 11 — в хирургии, один — в травматологии). По оперативной информации, двое пострадавших находится в тяжелом состоянии, 12 — в состоянии средней тяжести.