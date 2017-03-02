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21:35 (мск), источник: Интерфакс

Руководство шахты во Львовской области назвало причину взрыва

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — По предварительным данным, причиной взрыва на шахте «Степовая» во Львовской области стала вспышка воздушно-метановой смеси, сообщил директор шахты Сергей Смеречанский на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в четверг вечером.

По его словам, за медпомощью обратились 17 пострадавших в результате взрыва, 14 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Перед началом совещания глава украинского правительства заявил журналистам о необходимости пересмотра условий шахтерского труда.

Утром в четверг в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 «Степовая» ОАО «Львовуголь» в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 горняка, восемь из них погибли.

По данным Минздрава Украины, 14 травмированных госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу (два человека в реанимации, 11 — в хирургии, один — в травматологии). По оперативной информации, двое пострадавших находится в тяжелом состоянии, 12 — в состоянии средней тяжести.

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