Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли них борьба взрослых с курением
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Работа, которая вас убивает
Британец выжил после удаления девяти органов
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
21:31 (мск), источник: УНИАН

Обвал шахты на Львовщине: названы имена погибших горняков

СМИ узнали имена 8 шахтеров, которые погибли в результате обвала шахты «Степная» на Львовщине.

Источник: УНИАН

Так, по данным «Общественное Червоноградское», среди погибших Мелешко Ярослав, Белоусов Николай, Александр Клак, Михнич Василий, Владимир Лозинский, Колида Тарас, Бегун Иван, Старошевський Тарас.

По словам председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютка, самому младшему из погибших шахтеров было 19 лет, а самому старшему — 42. Среди них — начальник участка, горный мастер и 6 шахтеров.

Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обвал шахты на Львовщине: названы имена погибших горняков
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Египетский суд оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака
Трамп предложил пост советника по России и Европе критику Путина
Второй человек в «Аль-Каиде» убит в Сирии
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тюмень официально лишили чемпионата мира IBU не дождался от Тюмени добровольного отказа от права на проведение чемпионата мира-2021 и лишил Россию этого турнира в одностороннем порядке
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В Петербурге выросло качество отделки новых квартир
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь