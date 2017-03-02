Во Львове двое рабочих упали в шахту лифта, один мужчина погиб

Сообщение о падении людей на ул. Венгерской, 14 поступило спасателям в 14:02 2 марта.

Спасатели, прибывшие по вызову, обнаружили 2 мужчин, которые упали с высоты в лифтовой шахте. Мужчины осуществляли строительные работы в 6-этажном здании. Вследствие обвала конструкций и падения с высоты 6-го этажа, один из мужчин погиб на месте происшествия, другой — получил травмы.

Спасатели спустились в лифтовую шахту, закрепили пострадавшего мужчину и на носилках при помощи спасательных веревок подняли с обвалившихся конструкций. Мужчину передали медикам для оказания дальнейшей помощи и госпитализации.

Причины обрушения конструкций и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее в Одессе пенсионер упал в шахту лифта высотки и получил травмы.