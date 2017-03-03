В Киеве задержан глава фискальной службы Украины

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали в Киеве главу Государственной фискальной службы страны Романа Насирова. Эту информацию в четверг подтвердила пресс-служба НАБУ. «Насиров задержан в Феофании (государственный правительственный оздоровительный центр — прим. ТАСС) во время проведения обыска в рамках расследования газового дела», — сообщила пресс-служба изданию «Украинская правда». В ведомстве пока не уточняют, был ли вручен Насирову обвинительный акт в рамках расследуемого дела.

Как сообщил ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко, задержание Насирова происходило в рамках газового дела беглого депутата Рады Александра Онищенко

По его словам, глава фискальной службы якобы провел реструктуризацию налоговых долгов фирм Онищенко, которые работали в газовой сфере на Украине. Газовое дело Онищенко Онищенко подозревается в организации незаконной схемы хищения госсредств. По данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко продавали газ внутренней добычи по заниженной цене.

В результате государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд гривен (около $120 млн по текущему курсу)