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02:35 (мск), источник: ТАСС

В Киеве задержан глава фискальной службы Украины

В НАБУ пока не уточняют, был ли вручен Роману Насирову обвинительный акт в рамках расследуемого дела.

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали в Киеве главу Государственной фискальной службы страны Романа Насирова. Эту информацию в четверг подтвердила пресс-служба НАБУ.

«Насиров задержан в Феофании (государственный правительственный оздоровительный центр — прим. ТАСС) во время проведения обыска в рамках расследования газового дела», — сообщила пресс-служба изданию «Украинская правда». В ведомстве пока не уточняют, был ли вручен Насирову обвинительный акт в рамках расследуемого дела.

Как сообщил ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко, задержание Насирова происходило в рамках газового дела беглого депутата Рады Александра Онищенко

По его словам, глава фискальной службы якобы провел реструктуризацию налоговых долгов фирм Онищенко, которые работали в газовой сфере на Украине.

Газовое дело Онищенко

Онищенко подозревается в организации незаконной схемы хищения госсредств. По данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко продавали газ внутренней добычи по заниженной цене.

В результате государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд гривен (около $120 млн по текущему курсу)

Верховная рада в июле 2016 года дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако к этому моменту Онищенко уже покинул Украину. 8 августа Онищенко был объявлен в национальный розыск.

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