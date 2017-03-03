В Киеве задержан глава фискальной службы Украины
В НАБУ пока не уточняют, был ли вручен Роману Насирову обвинительный акт в рамках расследуемого дела.
В НАБУ пока не уточняют, был ли вручен Роману Насирову обвинительный акт в рамках расследуемого дела.
КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали в Киеве главу Государственной фискальной службы страны Романа Насирова. Эту информацию в четверг подтвердила
«Насиров задержан в Феофании (государственный правительственный оздоровительный центр — прим. ТАСС) во время проведения обыска в рамках расследования газового дела», — сообщила
По его словам, глава фискальной службы якобы провел реструктуризацию налоговых долгов фирм Онищенко, которые работали в газовой сфере на Украине.
Газовое дело Онищенко
Онищенко подозревается в организации незаконной схемы хищения госсредств. По данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко продавали газ внутренней добычи по заниженной цене.
Верховная рада в июле 2016 года дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако к этому моменту Онищенко уже покинул Украину. 8 августа Онищенко был объявлен в национальный розыск.