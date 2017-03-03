Количество пострадавших в результате взрыва метана на «Степной» увеличилось до 21 человека
Количество пострадавших в результате взрыва метана на шахте «Степная» горняков увеличилось до двадцати одного. Об этом сообщает издание «Радио Свобода».
Количество пострадавших в результате взрыва метана на шахте «Степная» горняков увеличилось до двадцати одного. Об этом сообщает издание «Радио Свобода».
Как сообщает издание, их сейчас перевозят во Львовскую городскую больницу. Кроме того, во Львове уже оказывают медицинскую помощь шести шахтерам, которые находятся в тяжелом состоянии.
Ранее
Напомним, что во Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке — 34 человека. По предварительным данным, 8 горняков погибли, 6 были подняты на поверхность с травмами, и судьба еще 20 оставалась неизвестной. По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину провести проверку всех шахт в связи с трагедией во Львовской области. Также объявлен всеукраинский траур.