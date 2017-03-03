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00:59 (мск), источник: 112.ua

Количество пострадавших в результате взрыва метана на «Степной» увеличилось до 21 человека

Количество пострадавших в результате взрыва метана на шахте «Степная» горняков увеличилось до двадцати одного. Об этом сообщает издание «Радио Свобода».

Источник: 112.ua

Как сообщает издание, их сейчас перевозят во Львовскую городскую больницу. Кроме того, во Львове уже оказывают медицинскую помощь шести шахтерам, которые находятся в тяжелом состоянии.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в случае необходимости все пострадавшие будут доставлены в Киев, в МЧС уже подготовили медицинский самолет.

Напомним, что во Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке — 34 человека. По предварительным данным, 8 горняков погибли, 6 были подняты на поверхность с травмами, и судьба еще 20 оставалась неизвестной. По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину провести проверку всех шахт в связи с трагедией во Львовской области. Также объявлен всеукраинский траур.

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