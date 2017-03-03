В Минске на СТО прогремел взрыв, пострадал человек

По последним данным, пострадал один человек. С ожогами различной степени тяжести и осколочными ранениями он доставлен в больницу.

Всего на момент ЧП в мастерской находилось двое рабочих. Они пытались распилить бензобак, это и привело к чрезвычайному происшествию.

Точные причины инцидента устанавливаются. По предварительной версии, к ЧП привело нарушение правил пожарной безопасности.