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07:30 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске на СТО прогремел взрыв, пострадал человек

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на СТО 2 марта прогремел взрыв, сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Столичное телевидение».

По последним данным, пострадал один человек. С ожогами различной степени тяжести и осколочными ранениями он доставлен в больницу.

Всего на момент ЧП в мастерской находилось двое рабочих. Они пытались распилить бензобак, это и привело к чрезвычайному происшествию.

Точные причины инцидента устанавливаются. По предварительной версии, к ЧП привело нарушение правил пожарной безопасности.

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