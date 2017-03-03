В Минске на СТО прогремел взрыв, пострадал человек
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на СТО 2 марта прогремел взрыв, сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Столичное телевидение».
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на СТО 2 марта прогремел взрыв, сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Столичное телевидение».
По последним данным, пострадал один человек. С ожогами различной степени тяжести и осколочными ранениями он доставлен в больницу.
Всего на момент ЧП в мастерской находилось двое рабочих. Они пытались распилить бензобак, это и привело к чрезвычайному происшествию.
Точные причины инцидента устанавливаются. По предварительной версии, к ЧП привело нарушение правил пожарной безопасности.