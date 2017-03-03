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07:28 (мск), источник: Tengrinews

Внедорожник на полном ходу врезался в подземный переход в Алматы

Авария произошла по проспекту Райымбека.

Источник: Tengrinews

В Алматы внедорожник на полном ходу врезался в подземный переход, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ. Авария произошла по проспекту Райымбека, восточнее улицы Ауэзова.

По словам водителя Toyota Sequoia, он двигался по Райымбека в восточном направлении. Он не справился с управлением на скользкой дороге. Автомобиль пробил дорожное заграждение, после чего врезался в подземный переход. В результате инцидента водитель не получил серьезных телесных повреждений и отказался от госпитализации.

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